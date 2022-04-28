الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 نيسان 2022 ساعة 20:24

لافروف يؤكد للمقداد: العدوان الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي

لافروف يؤكد للمقداد: العدوان الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي
وأكد الوزير المقداد تأييد سوريا لمواقف الاتحاد الروسي في مواجهة السياسات الغربية التي تعتمد التضليل والمعايير المزدوجة لافتاً إلى أن سورية قررت منذ وقت طويل مواجهة السياسات الغربية ومحاولاتها التي لم تتوقف بهدف الهيمنة على العالم وتسخيره لخدمة غاياتها وأهدافها المكشوفة.

بدوره أكد الوزير لافروف أن اختلاق الأكاذيب والأزمات هو ما تهدف إليه السياسات الغربية وأن روسيا تدافع عن احترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وشدد الوزير لافروف على أن استمرار القصف الإسرائيلي لمواقع في سورية والتي كان آخرها على أهداف في محيط دمشق يعد انتهاكا للقانون الدولي وغير مقبول من قبل روسيا طالباً نقل تعازيه الحارة لعائلات ضحايا العدوان الإسرائيلي من شهداء وجرحى.

كما بحث الوزيران أيضاً كل الجوانب المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا على المستويين السياسي والاقتصادي وتنفيذ كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مجال التعاون الاقتصادي.

واتفق الوزيران على الاستمرار بالتشاور والتنسيق بينهما حول مختلف التطورات.
مصدر : وكالات
رقم : 991631
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني
اللواء سلامي: هشاشة الكيان الصهيوني اصبحت واضحة للعيان
اللواء سلامي: هشاشة الكيان الصهيوني اصبحت واضحة للعيان
28 نيسان 2022
حرس الثورة الاسلامية: أي مبادرة مساومة مع الاحتلال خیانة سافرة لن تغتفر
حرس الثورة الاسلامية: أي مبادرة مساومة مع الاحتلال خیانة سافرة لن تغتفر
28 نيسان 2022
يوم القدس العالمي، اذا صدق القول العمل
يوم القدس العالمي، اذا صدق القول العمل
28 نيسان 2022
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
28 نيسان 2022
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
28 نيسان 2022
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
28 نيسان 2022
قائد الثورة الإسلامية يلقي خطاباً بمناسبة يوم القدس العالمي
قائد الثورة الإسلامية يلقي خطاباً بمناسبة يوم القدس العالمي
28 نيسان 2022
بالفيديو.. طهران تستضيف المؤتمر الدولي للقدس
بالفيديو.. طهران تستضيف المؤتمر الدولي للقدس
28 نيسان 2022
جدة تستضيف اجتماعاً لبحث الانتهاكات الإسرائيلية.. ماذا عن التطبيع واعتقال السعودية للفلسطينيين ؟
جدة تستضيف اجتماعاً لبحث الانتهاكات الإسرائيلية.. ماذا عن التطبيع واعتقال السعودية للفلسطينيين ؟
28 نيسان 2022
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
27 نيسان 2022
قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
27 نيسان 2022
خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
27 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة