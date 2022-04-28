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الخميس 28 نيسان 2022 ساعة 20:39

رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني

رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني
وأضاف رئيسي خلال زيارته عصر اليوم الخميس لمعرض القرآن الكريم في طهران، أن يوم القدس هو إنجاز قيم للإمام الخميني الراحل، كما تحدث عن تفاعل قوى المقاومة مع العلوم والمعارف القرآنية، وقال: إن ابداعات المجاهدين الفلسطينيين في الميدان تأتي في ظل التعاليم القرآنية، في حين أن الامكانات والآلة العسكرية يمتلكها الجانب الآخر.

وتابع قائلا : عندما تسأل اليوم شابا فلسطينيا أو يمنيا أو لبنانيا أو افغانيا "من اين اكتسبت الثقة والدافع للجهاد؟ّ سيقول: إن التعاليم القرآنية هي الدافع والباعث على الأمل.

وفي إشارته إلى أن الله تعالى يعين ويدعم حماة الدين، قال رئيسي إن المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن رسميا "إننا وخلال حملة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني مُنينا بهزيمة فاضحة".

وعقَب رئيسي بالقول إن هذه الهزيمة هي ثمرة الثبات على التعاليم القرآنية من قبل الشعب الإيراني.

#القدس_هي_المحور
رقم : 991635
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