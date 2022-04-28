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الخميس 28 نيسان 2022 ساعة 20:41

الشيخ حمود: الإمام الخميني نجح بجعل القضية الفلسطينية القضية الرئيسية للمسلمين

الشيخ حمود: الإمام الخميني نجح بجعل القضية الفلسطينية القضية الرئيسية للمسلمين
وبشأن تأكيد الإمام الخميني الراحل على متابعة إحياء يوم القدس، قال الشيخ ماهر حمود لوكالة "فارس": لقد تمتع الإمام خميني رحمه الله بوضوح سياسي قل نظيره وبالتالي إنه فهم أن موضوع فلسطين هو الموضوع الرئيسي في عالم المسلمين، وإن لم يستطع المسلمون أن يحسموا أمرهم في وضع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وضياعها، فإنهم لن يحسموا شيئا آخر على الإطلاق وهذا صحيح طبعا مائة بالمائة.

وأضاف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة: على الرغم من أن هذا الأمر صعب جدا وليس سهلا بإعتبار أن دول كبرى في المنطقة فشلت في التقدم في الموضوع الفلسطيني ومواجهة الكيان الصهيوني وسطوته في المنطقة، إلا أن الإمام الخميني جعل موضوع مواجهة إسرائيل هو الموضوع الرئيسي في الشعارات وفي العمل وفي التخطيط وفي الرؤية السياسية، وكانت فكرة يوم القدس هي جزء من هذه النظرة السياسية الواسعة التي تمتع بها الإمام والتي استطاع أن ينقلها إلى المجتمع الإيراني ككل وإلى القادة الايرانيين الذين استطاعوا أن يستمروا بذلك بعد وفاة الإمام (ره) بعد حوالي 33 عاما من وفاته، وهذا ليس أمرا سهلا.

وتابع الشيخ حمود: طبعا كان يقصد الإمام في ذلك أن يجمع أقدس المقدسات وهي فلسطين بأقدس الأيام وهي آخر شهر الصيام ولقد نجح في هذا الربط واستطاع أن يحقق خرقا في جدار الذّل والخيانة والتخلف والإستسلام العربي.

وعن تضحيات الشعب الفلسطيني في دفاعه عن المسجد الاقصی، وما تحمل من رسائل، قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة: طبعا هي رسالة عظيمة تدفع الشعب الفلسطيني لأن يزيد من صموده وقوته في مواجهة الصهيونية ولقد لمسنا ذلك عندما يرى الفلسطينيون أن هنالك من يدعم قضيتهم ويتحدث بها خاصة أن كان الأمر من حدود بعيدة فإن هذا يساعد في دعم الصمود الفلسطينيين وفي توضيح رؤيتهم وفي ثبيت أقدامهم على الأرض.
رقم : 991636
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