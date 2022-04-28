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الخميس 28 نيسان 2022 ساعة 20:54

تحالف العدوان يطلق سراح 163 أسيراً من القوات اليمنية

تحالف العدوان يطلق سراح 163 أسيراً من القوات اليمنية
وقال المالكي، ان هذه المبادرة تاتي دعماً لمساعي إنهاء الأزمة اليمنية وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وتسهيل إنهاء ملف الأسرى على حد تعبيره.

وأضاف المالكي، بأن قيادة التحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ 163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية (صنعاء).

وكانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، قدمت يوم 25 ابريل الجاري عرضا جديدا للإفراج عن 400 أسير من الطرفين كمقدمة للإفراج الكامل عن الأسرى.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى ” ‏نظراً للتأخر في إجراءات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى فقد تقدمنا بعرض جديد للعدوان عبر الأمم المتحدة يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف قبل عيد الفطر المبارك”.

واعتبر المرتضى هذا العرض مقدمة إيجابية للتنفيذ الكامل للاتفاق .. مضيفا ” نحن بانتظار رد دول العدوان الذي نأمل أن يكون إيجابياً”.

الجدير بالذكر أنه تم في تاريخ 21/مارس/2022 وبرعاية الأمم المتحدة التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الامم المتحدة تشمل ألف و400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا، و3 سودانيين. بالإضافة لناصر منصور هادي.. ومحمود الصبيحي وكان من المفترض تبادل الكشوفات بتاريخ 29/مارس/2022 إلا أن قوى العدوان ماطلت في ذلك ورفضت تسليم الكشوفات.
رقم : 991638
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