يوم القدس العالمي.. بشارة بزوال الكيان الصهيوني

وأضاف رئيسي خلال زيارته عصر اليوم الخميس لمعرض القرآن الكريم في طهران، أن يوم القدس هو إنجاز قيم للإمام الخميني الراحل، كما تحدث عن تفاعل قوى المقاومة مع العلوم والمعارف القرآنية، وقال: إن ابداعات المجاهدين الفلسطينيين في الميدان تأتي في ظل التعاليم القرآنية، في حين أن الامكانات والآلة العسكرية يمتلكها الجانب الآخر.



وتابع قائلا : عندما تسأل اليوم شابا فلسطينيا أو يمنيا أو لبنانيا أو افغانيا "من اين اكتسبت الثقة والدافع للجهاد؟ّ سيقول: إن التعاليم القرآنية هي الدافع والباعث على الأمل.



وفي سياق متصل أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المشروع الايراني في المنطقة مشروع ضد الاستكبار ودعم فلسطين وهو مشروع يعطي ولا يأخذ.



وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمته في احتفالية إحياء يوم القدس العالمي الذي اقيمت اليوم في بيروت أن ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين والقدس قدمت رؤية شاملة للتحرير، مؤكدا: ان تتهم ايران بدعم المقاومة هو شرف لها.



وأضاف: البندقية التي تأتي من إيران وحدها التي تنفع المقاومة.



وأوضح الشيخ نعيم قاسم: "اسرائيل" خطر احتلالي عنصري اخلاقي على المنطقة والعالم، وهناك دول عربية سارعت الى التطبيع لحماية أنظمتها.



وقال: القدس هي المحور عندما اعلن الامام الخميني(ره) يوما عالميا للقدس. يوم القدس هو يوم تحديد الرؤية وحسم الخيار، ومن عمل لتحرير فلسطين كان جديرا بتحرير بلده.



ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، الشيخ ماهر حمود، أن الإمام الخميني الراحل نجح في أن يجعل قضية فلسطين القضية الرئيسية للمسلمين، بينما هنالك دول كبرى في المنطقة فشلت في تقدم القضية الفلسطينية ومواجهة الكيان الصهيوني وسطوته في المنطقة، وقال إن الإمام الخميني جعل مواجهة الكيان الصهيوني القضية الأساس في الشعار والعمل والتخطيط والرؤية.



وبشأن تأكيد الإمام الخميني الراحل على متابعة إحياء يوم القدس، قال الشيخ ماهر حمود لوكالة "فارس": لقد تمتع الإمام خميني رحمه الله بوضوح سياسي قل نظيره وبالتالي إنه فهم أن موضوع فلسطين هو الموضوع الرئيسي في عالم المسلمين، وإن لم يستطع المسلمون أن يحسموا أمرهم في وضع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وضياعها، فإنهم لن يحسموا شيئا آخر على الإطلاق وهذا صحيح طبعا مائة بالمائة.



وأضاف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة: على الرغم من أن هذا الأمر صعب جدا وليس سهلا بإعتبار أن دول كبرى في المنطقة فشلت في التقدم في الموضوع الفلسطيني ومواجهة الكيان الصهيوني وسطوته في المنطقة، إلا أن الإمام الخميني جعل موضوع مواجهة إسرائيل هو الموضوع الرئيسي في الشعارات وفي العمل وفي التخطيط وفي الرؤية السياسية، وكانت فكرة يوم القدس هي جزء من هذه النظرة السياسية الواسعة التي تمتع بها الإمام والتي استطاع أن ينقلها إلى المجتمع الإيراني ككل وإلى القادة الايرانيين الذين استطاعوا أن يستمروا بذلك بعد وفاة الإمام (ره) بعد حوالي 33 عاما من وفاته، وهذا ليس أمرا سهلا.



ومن جهتها دعت هيئة علماء بيروت في يوم القدس العالمي إلى تسخير كل الطاقات وتكريس كل عناوين الوحدة في سبيل الهدف الجامع لكل أطياف الأمة، وذلك انطلاقا من رمزية هذا اليوم المجيد في وجدان شعوب العالمين العربي والإسلامي، وكل الضمائر الحية وكل شرفاء الأمة والاحرار في العالم، التي تعني الوفاء لهذه القضية.



وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس إننا في هذا اليوم العظيم وفي ظل الهجمة الرعناء من قبل قطعان المستوطنين الذين يمعنون في الانتهاك والتدنيس لحرمة المسجد الأقصى، غير عابئين بأمة المليار مسلم وما يزيد، نؤكد مجددًا على ثوابتنا الأساسية الداعمة للمقدسيين وكل أهلنا في فلسطين، في جهادهم ونضالهم وذودهم عن قبلتنا الأولى التي لن نتخلى عنها مهما طبع المطبعون مع الصهاينة المحتلين ومهما تخاذل اللاهثون خلف مشاريع لا تخدم سوى التغطية على الاحتلال وتشجيعه على التمادي في عدوانيته على الفلسطينيين والمقدسات.



