إيران على موعد اليوم مع مسيرات يوم القدس العالمي الكبرى

ومن المقرر أن تبدا مسيرات يوم القدس العالمي عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف بتوقيت غرينيتش) بمشاركة شعبية واسعة، وخاصة الأكاديميين والشباب والرياضيين في طهران وفي نفس الوقت في جميع أنحاء البلاد.



فبعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا يجري الترتيب لتنظيم مسيرات كبرى بالتزامن مع إيران في أكثر من 90 دولة بحضور مسلمين وأحرار من الديانات السماوية الأخرى على شكل مسيرات وتنديد بالكيان القاتل للأطفال ودفاعاً عن شعب فلسطين المظلوم والقدس الشريف.



وبناء عليه، أعلن المسؤولون و مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات الثورية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها المشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي إلى جانب الصائمين من أبناء الشعب الإيراني للتنديد بظلم واضطهاد الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني.



وستنطلق مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران من الساعة 10:00 صباحا عبر عشر مسارات محددة وصولا إلى جامعة طهران.



هذا و سيلقي قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيدعلي خامنئي عصر اليوم الجمعة، خطابا مباشرا عبر التلفزيون وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي.