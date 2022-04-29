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الجمعة 29 نيسان 2022 ساعة 07:19

إيران تدعو المجتمع الدولي لمواجهة و إلغاء نهج الأحادية

إيران تدعو المجتمع الدولي لمواجهة و إلغاء نهج الأحادية
وخلال اجتماع عقد في نيويورك الخميس حول تمويل التنمية في دول العالم قال تخت روانجي: للأسف وفي الوقت الذي يؤكد المجتمع الدولي التزامه بطرق مختلفة بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف فمازال هنالك عدد قليل من الدول التي تواصل السير في نهج الأحادية الفاشل والمدان حتى في هذه الظروف المتدهورة وغير المسبوقة من التحديات العالمية.

وأشار إلى أن تفشي فيروس كورونا ونهج الأحادية قد خلقا مشاكل عديدة للدول النامية وفرض أعباء مضاعفة عليها، وقال: من جانب ينبغي على الدول النامية أن تنفق قسما أساسيا من مواردها التي كانت من المقرر تخصيصها للتنمية لمواجهة تفشي كورونا والتداعيات السلبية الناجمة عنها/، ومن جانب آخر على البعض منها فضلا عن ذلك مواجهة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الأحادية القسرية اللاقانونية وإجراءات الحظر الأحادية اللامشروعة المفروضة عليها من قبل بعض الدول التي تدعي ريادة حقوق الإنسان.

وأضاف: نظرا لهذه الظروف غير المسبوقة والخطيرة، يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات مؤثرة وعاجلة لمواجهة وإلغاء نهج الاحادية غير القانوني.
مصدر : وكالات
رقم : 991714
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