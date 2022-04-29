الوفاق البحرينية: سنبقى ملتزمين بالقضية الفلسطينية

بقوله قرّ عينا يا شيخنا أبا سامي (آية الله قاسم ) فأبناؤك من شعب البحرين رهن إشارتك في التعبير بكل قوة عن تمسكهم بفلسطين والقدس عبر التظاهرات الكثيفة , حسبما نقل موقع مرآة البحرين.



وغرد الديهي عبر منصة تويتر هكذا هو شعب البحرين في إيمانه الأصيل بدينه ومبادئه وإصراره على التمسك بقضايا أمته، فالقدس خط أحمر لا يمكن التنازل عنها والتفريط فيها.. شكرا لشعب البحرين الوفيّ لقضايا أمته



وأضاف خرج شعب البحرين في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ليعلن إحيائه ليوم القدس، ويرفض كل أشكال التطبيع والخيانة لقضيته المركزية فلسطين، فلن يقبل شعبنا بأن تكون هذه القضية ثانوية



سنبقى ملتزمين بتبني قضية فلسطين ولن نخضع لأي مساومات على حسابها، وسنبقى رافضين لكل خيارات الارتماء للصهيونية من أجل مصالح ذاتية أو فئوية، أو تحالفات أمنية هشّة ستعود بالوبال على القائمين عليها.



ورأى أنّه في قبال نجاح تحدي استمرار الرفض الشعبي لمسار التطبيع، خروج هذه الجماهير بهذه الكيفية يعطي رسالة بأن شعب البحرين مازال يملك عناصر الاستنهاض والاستمرار في الدفاع عن قيمه ومبادئه رغم كل الجراح.