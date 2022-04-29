الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 29 نيسان 2022 ساعة 08:51

مجلس النواب اليمني يدعو لنصرة القضية الفلسطينية

مجلس النواب اليمني يدعو لنصرة القضية الفلسطينية
وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي، إلى أهمية إحياء روح التضامن والصمود في وجه مخططات التهويد والتصدي لكافة المؤامرات الصهيونية ومقاومة التطبيع بكافة أشكاله وصوره, حسبما نقل موقع المسيرة.

ودعت الهيئة إلى نصرة القضية الفلسطينية بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة حتى تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة واستعادة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والاقليمية والدولية للتضامن الكامل مع مظلومية الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته وإدانة كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات العدو الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بما فيها استفزاز مشاعر المسلمين وتدنيس مقدساتهم.

وأهابت الهيئة بالجميع تحمل مسؤوليتهم الدينية والتاريخية أمام ما يتعرّض له المسجد الأقصى من مخطط لتهويد القدس وتغيير معالم الاقصى، وما يواجهه من خطر الحفريات الرامية لهدمه بغية بناء هيكل اليهود المزعوم.

واعتبرت هيئة رئاسة المجلس التصعيد الاخير ردا حاسما لنتائج هرولة بعض الحكام نحو التطبيع والارتماء في حضن العدو المحتل وفي إطار اتفاق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وحثت الهيئة على الخروج المشرف ، لنصرة القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
مصدر : وكالات
رقم : 991726
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوفاق البحرينية: سنبقى ملتزمين بالقضية الفلسطينية
الوفاق البحرينية: سنبقى ملتزمين بالقضية الفلسطينية
أبعاد أهمية يوم القدس في خضم التطورات التي تشهدها فلسطين هذه الأيام
أبعاد أهمية يوم القدس في خضم التطورات التي تشهدها فلسطين هذه الأيام
29 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي
29 نيسان 2022
إيران على موعد اليوم مع مسيرات يوم القدس العالمي الكبرى
إيران على موعد اليوم مع مسيرات يوم القدس العالمي الكبرى
29 نيسان 2022
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني
28 نيسان 2022
اللواء سلامي: هشاشة الكيان الصهيوني اصبحت واضحة للعيان
اللواء سلامي: هشاشة الكيان الصهيوني اصبحت واضحة للعيان
28 نيسان 2022
حرس الثورة الاسلامية: أي مبادرة مساومة مع الاحتلال خیانة سافرة لن تغتفر
حرس الثورة الاسلامية: أي مبادرة مساومة مع الاحتلال خیانة سافرة لن تغتفر
28 نيسان 2022
يوم القدس العالمي، اذا صدق القول العمل
يوم القدس العالمي، اذا صدق القول العمل
28 نيسان 2022
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
28 نيسان 2022
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
28 نيسان 2022
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
28 نيسان 2022
قائد الثورة الإسلامية يلقي خطاباً بمناسبة يوم القدس العالمي
قائد الثورة الإسلامية يلقي خطاباً بمناسبة يوم القدس العالمي
28 نيسان 2022
بالفيديو.. طهران تستضيف المؤتمر الدولي للقدس
بالفيديو.. طهران تستضيف المؤتمر الدولي للقدس
28 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أبعاد أهمية يوم القدس في خضم التطورات التي تشهدها فلسطين هذه الأيام
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية