حماس تدين التدخل الأمريكي السافر في الشأن الفلسطيني

وبين نعيم أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر قيادته، وليس بحاجة إلى وصاية خارجية.



وأكد نعيم أن هذه التدخلات من أهم أسباب استمرار الانقسام البغيض، والحيلولة دون إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بما يتواءم مع طموحات وتطلعات شعبنا.