سلطان السامعي: الشعب اليمني يقف الى جانب فلسطين

وأوضح السامعي أن مبادرة الامام الخميني الراحل للاحتفال بيوم القدس العالمي في آخر جمعة من رمضان كل عام، كان لها الدور في توحيد شعوب ودول العالم الإسلامية لمواجهة العدو الاسرائيلي والعمل على تحرير القدس الشريف.



وقال "إن حركات المقاومة ومواقف كافة أحرار العالم، هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين والمقدسات على رأسها بيت المقدس".. مؤكداً ثبات موقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب فلسطين رغم ما يعانيه من عدوان وحصار.



وأشار إلى أن العالم شهد بشاعة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قبل العدو الإسرائيلي وبرعاية أمريكية وأنظمة غربية تابعة لها ومثلت شاهداً على أن الكيان الغاصب هو العدو الحقيقي للأمة الإسلامية ويعتبر الخطر البارز على الأمن والاستقرار في المنطقة.



ودعا السامعي إلى استمرار دعم ومساندة الشعب الفلسطيني حتى تحرير كافة أراضيه من الكيان الصهيوني الغاصب ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية القضية الفلسطينية.



وحيا مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني المرابط في الأقصى أمام وحشية الكيان الصهيوني .. مؤكدا أن مسجد الأقصى والأرض الفلسطينية لن تبقى بيد المحتل الاسرائيلي، وسيأتي يوم تتحرر كامل الأرض الفلسطينية ويصلي جميع المسلمين في القدس.



وأدان عضو السياسي الأعلى اقتحام قوات العدو الصهيوني للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، ما شكل ذلك انتهاكاً صارخاً وتصرفاً مداناً ومرفوضا وتصعيداً خطيراً.