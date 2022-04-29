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الجمعة 29 نيسان 2022 ساعة 12:47

الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الجمعة إن سلاح الجو الروسي قصف 112 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليل ، بما في ذلك أربعة مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية.

وقال الناطق: "شن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية غارات على 112 منشأة عسكرية لأوكرانيا ليلاً"، موضحا "من بين المنشآت المتضررة موقعا قيادة و 11 نقطة اسناد و95 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في بلدتي بوكروفسكوي وغوروخوفسكوي".

وتابع "قامت وحدات المدفعية بـ975 مهمة إطلاق نار خلال الليل، ما تسبب باصابة: 21 مركز قيادة ، و 69 معقلًا ، و 763 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية... ونتيجة للضربات تم القضاء على أكثر من 280 قوميا و 38 مدرعة ومركبة".

وأضاف " دمرسلاح الجو بواسطو أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية مباني اقسام الإنتاج التابعة لمؤسسة صناعة الصواريخ والفضاء "أرتيم" في مدينة كييف"، لافتا الى ان " صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى اطلقت من البحر دمرت ثلاث محطات كهربائية فرعية في مناطق تقاطعات فاستوف وكراسنوسيلكا وبولونوي للسكك الحديدية".
مصدر : وكالات
رقم : 991756
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