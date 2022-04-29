سلامي للصهاينة: أميركا ليست ملاذا آمنا لكم بعد أن أصبحت كبيت عنكبوت

وفي كلمة له بمراسم يوم القدس العالمي في طهران، قال سلامي: إن الصهاينة كانوا سابقا ينفذون المجازر دون رادع، أما اليوم فإن إصابة فلسطيني واحد بجروح أصبحت لها عقوبة، لقد ولى زمن الفجائع.



وأكد اللواء سلامي أن الفلسطينيين تجاوزوا مرحلة اليد العزلاء وباتوا اليوم مسلحين ومستعدين للمواجهة مع الكيان الصهيوني المنهار.



وخاطب الصهاينة بالقول: إذا تصورتم انكم ستكونون في مأمن من هجمات الفلسطينيين الأبطال من خلال بناء الحواجز الأمنية الضخمة وتحويل كيانكم إلى ما يشبه المعسكر، فقد رأيتم مافعله الشهداء محمد حسين وفتحي حازم وضياء في عمق أراضي الثمانية وأربعين.



وأضاف: لقد شاهدتم سفنكم في البحر، وشاهدتم انطلاق آلاف الصواريخ الفلسطينية في عمليات سيف القدس وفشل قبتكم الحديدية في صدها، وتشاهدون أبطال حزب الله وقد نصبوا أسلحتهم مقابل الأراضي التي أحتليتموها شمال فلسطين، إنكم تدركون أنكم محاصرون في قلب العالم الإسلامي، وتشاهدون انهيار نظامكم السياسي والاجتماعي بحيث لم تعد أميركا سندا موثوقا لكم بعد أن اصبحت كبيت العنكبوت.



وواصل خطابه للصهاينة بالقول: إنكم تشاهدون أميركا اليوم تهرب من أفغانستان والعراق وباتت على هامش سياسات المنطقة، وبالنهاية لم تعد قادرة على مساعدتكم بل هي بالنسبة لكم كسيارة الإسعاف التي تصل بعد وفاة المريض، أطفؤوا نيران شركم، أنتم تعلمون إننا رجال فعل و رد مؤلم، إنكم تصنعون ظروف زوالكم، إننا لن نترككم فانتظرونا، وأقول لكم اليوم: إذا ارتكبتم أي حماقة وصدر منكم أدنى شر فأنكم تعلمون أكثر مني ماذا سينهال على رؤوسكم.



#القدس_هي_المحور