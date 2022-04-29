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الجمعة 29 نيسان 2022 ساعة 13:52

بمشاركة شعبية واسعة.. مسيرة حاشدة في دمشق بمناسبة يوم القدس العالمي

بمشاركة شعبية واسعة.. مسيرة حاشدة في دمشق بمناسبة يوم القدس العالمي
ورفع المشاركون خلال المسيرة التي نظمتها اللجنة الدائمة لإحياء يوم القدس العالمي مجسما ًللمسجد الأقصى والأعلام الوطنية لدول محور وفصائل المقاومة ورددوا شعارات تؤءكد على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحتمية الانتصار على العدو الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة.

تلاً ذلك عقد مهرجان مركزي بحضور شخصيات رسمية سورية وقيادات أحزاب وفصائل وقوى فلسطينية ورجال دين وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق.

وأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد في كلمة له أن القدس ستبقى هي المحور وبوصلة النضال الوطني والقومي والتحرري وهي اليوم أقرب من أي وقت مضى مشيراً إلى الترابط والتكامل في عمل ودور محور المقاومة الذي أعطى الأمل مجدداً للشعب الفلسطيني ومناضلي فصائل المقاومة الفلسطينية للاستمرار بنهج المقاومة لمواجهة الكيان الصهيوني.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
رقم : 991771
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