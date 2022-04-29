شديد: يوم القدس العالمي منعطف هام في تاريخ المنطقة

اسلام تايمز (فلسطين) - قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية عبد المجيد شديد، ان إعلان يوم القدس العالمي من قبل الإمام الخميني منذ انتصار الثورة الإسلامية في ايران التي قلبت الموازين وكانت منعطف هام في تاريخ المنطقة يدل على الوعي المتميز الذي كان يتمتع به الإمام.