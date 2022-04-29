البطش: لا خيار أمامنا سوى مقاومة الاحتلال

وقال خالد البطش، اليوم الجمعة، عبر الفيديو بإحياء يوم القدس العالمي مع الشعب اليمني الذين يحيون يوم القدس العالمي بمسيرات مليونية "اليوم يتجدد اللقاء مع الأحرار في العالم مع ظروفٍ أفضل لمحور المقاومة في المنطقة".



وأضاف البطش أنّ "مشروع المقاومة هو أن يرفع سيف القدس نيشاناً على صدر كل الأحرار والمقاومين ومن أرض فلسطين نؤكد مضينا في حمل السلاح من أجل القدس وفلسطين ولا خيار لنا سوى المقاومة".



وأشاد بدور إيران في دعم القضية الفلسطينية، قائلاً: "ما نسمعه من المسؤولين في إيران هو الاستعداد الدائم لدعم المجاهدين في فلسطين".



وأرسل البطش التحية إلى إيران وعلى رأسها قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي لدعمهم القضية الفلسطينية.



وشدد البطش في كلمته لليمنيين على أنّ "مسيّراتنا وأسلحتنا ستتقاطع مع أسلحتكم لتحرير أرضنا ونحن وإياكم على موعد مع النصر ومع تحرير بيت المقدس".



وأشار إلى أنّ "فلسطين هي عهدة بيد الأحرار ولن نقاسمها مع المحتل ونؤكد أن طريق تحرير القدس يكون بالمقاومة"، كما أكد "رفض مشاريع التسوية التي تهدف الى تمرير مشاريع المحتل في فلسطين".



ودعا البطش كل الأمة إلى دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكداً أنّ الجهة القادرة على خوض المعركة مع العدو هي "حلف القدس".