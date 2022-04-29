العميد قاآني: من الأفضل ان يعود الصهاينة الى أوطانهم قبل فوات الأوان

وقال العميد قاآني في كلمة القاها امام المشاركين في مسيرة يوم القدس العالمي في مدينة مشهد المقدسة ان يوم القدس العالمي من أفضل أيام المسلمين والامام الخميني الراحل (رض) اختار أعظم الايام روحانية للمسلمين كيوم عالمي للقدس، وكان الامام الخميني الراحل (رض) رائد المقاومة امام هذا الكيان الخبيث والقاتل للاطفال.



وتابع " طوال سبعين عاما ونيف من انشاء هذا الكيان لم يستطع الصهاينة ان يكونوا شعبا واحدا، هناك تعتيم اعلامي صارم في الاراضي المحتلة لكي لا تفضح قضاياهم الداخلية، ان التمييز العنصري في ذروته هناك وأكبر تمييز طبقي في المجتمع ايضا هناك وهم شرذمة من المجرمين العنصريين الذين يقفون خلف اية فتنة وفساد نشاهده في العالم.