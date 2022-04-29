العالم العربي والاسلامي يحيي يوم القدس العالمي

43 عاما وما زالت إحياء ذكرى يوم القدس العالمي تحتل أهمية كبيرة جدا في قلوب كل شرفاء واحرار العالم.



فقد أحيا اليمنيون في العاصمة اليمنية صنعاء يوم القدس العالمي بمسيرات جماهيرية مهيبة هي الأكبر عربيا وإسلاميا؛ تحت شعار "القدس هي المحور".



وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية وشعارات الحرية، ورددوا هتافات لنصرة القدس وتنديدا بالعدو الإسرائيلي. وشدد اليمنيون على ان التطبيع يعد خيانة وان القدس ليست للبيع والمساومة.



وفي كلمة له خلال المسيرات أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؛ إسماعيل هنية؛ أن المقاومة هي الطريق الأقصر لتحرير القدس وان المشروع الصهيوني يرمي إلى ضرب الهوية وتفريغ الارض من ساكنيها.



وإلى العراق فقد احيا ابناء مدينة الموصل يوم القدس العالمي تلبية لنداء الامام الخميني (قدس سره ).



وحضر جمعا من ابناء المقاومة الاسلامية حركة النجباء و بدر و عصائب اهل الحق و كذلك جمعا من شيوخ العشائر و المثقفين من ابناء سهل نينوى والموصل.



ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



وتمثل مناسبة يوم القدس العالمي التي دعا الى احيائها الامام الخميني (قدس سره)، رمزية خاصة للمسلمين حول العالم، وهي الدعوة التي لا زالت تتفاعل رغم مر السنين على اطلاقها.



احيت بلدتا "نبل والزهراء" في ريف حلب الشمالي في سوريا، يوم القدس العالمي.



وفي الجمهورية الاسلامية الايرانية عهد يتجدد كل عام لدعم قضية فلسطين عبر مسيرات حاشدة في شوارع مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي ايران، تندد بالاحتلال وترفض التطبيع.



لا الحر ولا العطش في شهر رمضان المبارك يوقف هذه الجماهير في مدينة أهواز جنوب غربي إيران دفاعا عن إخوتهم في الدم والدين والإنسانية بفلسطين.



ومسيرات تجوب شوارع آبادان في محافظة خوزستان، لتكون رسالة إعلامية لفضح جرائم الكيان الإسرائيلي وألا يندثر صوت المظلوم في القدس.

