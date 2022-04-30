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السبت 30 نيسان 2022 ساعة 08:16

الرئيس الايراني: شهداؤنا نبراس طريقنا

الرئيس الايراني: شهداؤنا نبراس طريقنا
وقال الرئيس رئيسي خلال استقباله الجمعة اسرتي الشهيدين حجة الاسلام محمد اصلاني وحجة الاسلام محمد صادق دارائي، اللذين استشهادا في العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد قبل فترة: ان شهداءنا كلهم اعزاء وهم نبراس طريقنا الا ان طريقة استشهادهم مختلفة.

واضاف: ان طريقة استشهاد اصلاني ودارائي كانت بحيث شعر الكثيرون بالغبطة تجاهمها اذ انهما استشهدا في مكان مقدس ويوم مقدس وفي حالة الصيام.

وتمنى آية الله رئيسي الشفاء العاجل لحجة الاسلام محسن باكدامن الذي كان قد اصيب في حادث الهجوم الارهابي واضاف: ان طريقة استشهاد الشهيدين اصلاني ودارائي لا تمحى من الاذهان ابدا وهي من نوع الاستشهاد الذي لا يشمله مضي الزمن.

واعتبر مدى الحقد الذي كان يحمله الارهابي القاتل تجاه الشيعة والامام الرضا (ع) وعلماء الدين بانه امر جدير بالاهتمام واضاف: ان التيار التكفيري داعش يقف وراء هذا الحادث.

واكد رئيس الجمهورية حاجة المجتمع الى رموز كهؤلاء الشهداء وقال: ان اختبار وامتحان المسؤولين تجاه هؤلاء الشهداء هو انه الى اي مدى يستطيعون حراسة دماء الشهداء والتحرك في هذا الطريق المشرق.

وقال: مثلما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية بان سليماني الشهيد اكثر تاثيرا من سليماني القائد، فان هؤلاء الشهداء سيكونون كذلك اكثر تاثيرا من الماضي.

يذكر ان ارهابيا هاجم بسكين حجج الاسلام اصلاني ودارائي وباكدامن في مرقد "الامام الرضا (ع)" في مدينة مشهد شمال شرق ايران قبل فترة حيث استشهد اصلاني ودارائي اثر ذلك فيما اصيب باكدامن بجراح.
رقم : 991913
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