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السبت 30 نيسان 2022 ساعة 08:18

سماع دوي انفجارات قرب قاعدة أمريكية شرقي سوريا

وتحدثت ما تعرف بتنسيقيات المسلحين بأن "أصوات الإنفجارات ناتجة عن تدريبات عسكرية أجرتها القوات الأمريكية في محيط القاعدة العسكرية بحقل العمر النفطي شرقي دير الزور حيث تخللها تنفيذ الطيران المروحي غارات جوية وهمية بالقرب من المدينة السكنية في الحقل بالتزامن مع تحليق للطيران المسير بأجواء المنطقة".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، سُمع دوي عدة انفجارات وإطلاق نار كثيف في محيط بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي وسط تحليق للطيران المسير الامريكي في سماء المنطقة على مستوى منخفض، فيما لم يعرف سبب وقوع الانفجارات.

وفي 23 نيسان، سُمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق ريف دير الزور الشمالي، فيما ذكر المرصد السوري المعارض أنها ناجمة عن قيام القوات الأمريكية، بإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة الحجيف ضمن البادية شمالي دير الزور، قرب حقل كونيكو والذي تتخذه قوات التحالف الامريكي قاعدة لها.
رقم : 991916
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