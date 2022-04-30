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السبت 30 نيسان 2022 ساعة 08:40

الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس

الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بتطبيع العلاقات بين الحكومة البحرينية و"إسرائيل"، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة.

وخرجت المسيرات في وقت مبكر بدءا من مساء الخميس (28 أبريل) وتواصلت في اليوم التالي، إذ انطلق المحتجون في العاصمة المنامة وسماهيج ومناطق متفرقة.

وكانت أبرز التظاهرات المبكرة في مناطق أبو صيبع والبلاد القديم وكرباباد، حيث شارك فيها حشد واسع، هتف المحتجون "نساؤنا والرجال تقاوم الاحتلال" و"كلا كلا للتطبيع" و"تطبيعكم خيانة".

وأكد أهالي البلاد القديم وأبو صيبع وكرباباد في تحركاتهم أنهم لن يتخلوا عن خيار المقاومة ودعم القضية الفلسطينية، مشددين على أن أهل البحرين وكل ذرة تراب من بلدهم تتبرأ من التطبيع والخيانة، وأنهم وفلسطين شعب واحد يتشاركون العداء لـ(اسرائيل).

كما خرجت مسيرات حاشدة في مناطق مثل بلدة المصلى، وبلدة القدم، ورفع المواطنون أعلام فلسطين وصور قادة المعارضة.

وقد سجل انتشار أمني كثيف وتواجد دوريات الأمن في المناطق التي تعد معاقل للمعارضة.

وكان الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم خاطب الشعب البحريني يوم الثلاثاء الماضي في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي العالمي، ضمن فعالية المنبر الموحد، إذ قال "أنتم بمقتضى عزتكم وكرامتكم وإحساسكم الكبير بشرفكم ترون أن عليكم أن تغسلوا عار التطبيع الذي ارتكبت السياسة المحلية كبير جنايته، لتلحق من عاره بشعب يبرأ منه كل البراءة وينكره الإنكار كله، ويرئ أن من واجبه مقاومته كما يقاوم كل ذنب عظيم وكل خيانة كبرى وكل جرم خطير".

وتابع "لا أرى ولا ترون جرما خطيرا أكبر خطرا من جرم التطبيع الذي يستهدف ديننا وشعوبنا وأمتنا ويستهدف أن يسحق كرامتنا وعزتنا".

وإثر تلبية الشعب لنداء آية الله قاسم، والخروج بكثافة ملحوظة في التظاهرات، علق نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ حسين الديهي بقوله "قر عينا يا شيخنا أبا سامي (آية الله قاسم ) فأبناؤك من شعب البحرين رهن إشارتك في التعبير بكل قوة عن تمسكهم بفلسطين والقدس عبر التظاهرات الكثيفة التي خرجت اليوم وغدا بإذن الله".

وغرد الديهي عبر منصة تويتر "هكذا هو شعب البحرين في إيمانه الأصيل بدينه ومبادئه وإصراره على التمسك بقضايا أمته، فالقدس خط أحمر لا يمكن التنازل عنها والتفريط فيها.. شكرا لشعب البحرين الوفي لقضايا أمته".
مصدر : وكالات
رقم : 991923
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