الجزائر: انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

وذكرت أنه سوف تعمل هذه الوحدات والفرق الميدانية للأمن الوطني الجزائري، على ضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سائقي المركبات، عبر المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى نشر دوريات أمنية متحركة على مستوى الأماكن التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين يومي العيد.



في السياق ذاته، أعلنت قيادة الدرك الوطني (قوة مسلحة عسكرية تابعة للجيش الجزائري) عن وضع مخطط أمني خاص لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك بمختلف المناطق والساحات العامة وشبكة الطرقات بين مختلف الولايات الواقعة ضمن اختصاصها.



وبحسب البيان الصادر عن الدرك الجزائري، تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان مراقبة فعالة لمختلف الطرق العامة بين الولايات، وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.



ويعتمد هذا المخطط على تكثيف خدمات التوجيه، والنجدة والإسعاف، وتقديم يد المساعدة للمواطنين، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة.