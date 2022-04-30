الرئيس التونسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة

وشدد رئيس تونس، خلال لقائه مع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، على تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية وأهمها أيضا عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وتعزيز الأمن والسلم الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات.



كما استمع الرئيس قيس سعيد إلى عرض حول نتائج مشاركات تونس في اجتماعات إقليمية ودولية انعقدت خلال الفترة الماضية ومن بينها الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات "الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة، واطلع كذلك على أهم الاستحقاقات الدبلوماسية المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.