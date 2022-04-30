العراق.. إحباط عملية خرق أنبوب ناقل للنفط وضبط عجلات ومواقع تهريب

وجاء في بيان صادر عن الخلية، الجمعة، إنه "إستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة ضمن محافظات (بغداد والبصرة ونينوى وكركوك وواسط)، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إحباط عملية سرقة النفط من خلال ثقب أحد الأنابيب الناقلة ضمن محافظة واسط، بعد أن لاذت العصابة المنفذة لعملية الخرق بالفرار تاركين عجلة نوع صهريج محملة بالنفط ومشتقاته ومازال البحث والتحري عنهم مستمراً".



وأضاف البيان أن "المفارز ذاتها تمكنت من ضبط (12) عجلة مخالفة و (5) مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية ضمن محافظات (البصرة وبغداد ونينوى وكركوك) حيث تم ضبط بداخل أحد المواقع على عجلات وخزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية".