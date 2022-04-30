حزب الله يشيد بعملية أرئيل ويؤكد أنّها تثبت يقظة فلسطينيين

وأكد حزب الله أنّ العملية تثبت يقظة الشعب الفلسطيني واستعداده الدائم لمواجهة الاحتلال وآلته الإجرامية



وتابع حزب الله في بيان: العملية تثبت أنّ الشعب الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة والكفاح حتى تحرير أرضه وتحقيق النصر الكامل



وأكد حزب الله أن “هذه العملية وما سبقها من عمليات بطولية وتصدي المجاهدين لكل محاولات التوغل الصهيوني في مدنهم وأحيائهم تثبت يقظة الشعب الفلسطيني واستعداده الدائم لمواجهة الاحتلال وآلته الإجرامية وأنه سيواصل طريق المقاومة والكفاح حتى تحرير أرضه وتحقيق النصر الكامل الذي بات قريباً بإذن الله”.



وتبنت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح الهجوم المسلح على مدخل مستوطنة "أريئيل" الليلة الماضية.