وزير الخارجية التركي:نرفض العقوبات المطبقة على فنزويلا

جاء ذلك خلال مشاركته، الجمعة، في الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، محطته الأخيرة في جولته بأمريكا اللاتينية.



وجدد تشاووش أوغلو رفض تركيا للعقوبات المطبقة على فنزويلا، وأكد أنها ستواصل الوقوف إلى جانبها.



ولفت إلى أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى ضمن الدول المستوردة من فنزويلا، رغم المسافة الكبيرة التي تفصل بين البلدين.



وأعرب عن ثقته بإمكانية تحقيق هدف الوصول إلى 1.5 مليار دولار في التبادل التجاري بين البلدين بكل سهولة، بالنظر إلى الأرقام المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.



وفي 23 أبريل/ نيسان الحالي، بدأ تشاووش أوغلو جولة في أمريكا اللاتينية شملت الأوروغواي، والبرازيل، والإكوادور، وكولومبيا، وبنما، ويختتمها في فنزويلا.