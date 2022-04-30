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السبت 30 نيسان 2022 ساعة 13:09

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 18 مسيرة أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 18 مسيرة أوكرانية
وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بيومها الـ66:

- خلال الليل تم تدمير خمسة منشآت عسكرية في أوكرانيا، من بينها: مستودعات للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى مركز تجمع عسكري للمسلحين، وذلك باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة.

- استهدفت المقاتلات الجوية الروسية تسع مناطق لتمركز المعدات العسكرية وتجمع المسلحين، كما تمت تصفية أكثر من 120 متطرفا، بالإضافة إلى تدمير أربع دبابات وست عربات مدرعة.

- تم تدمير أربع منشآت عسكرية أوكرانية: موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار.

- خلال الليل استهدفت المدفعية الروسية 389 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 35 نقطة قيادة، و41 معقلا، و169 منطقة تمركز للمعدات العسكرية والمسلحين، و33 موقعا للمدفعية، بالإضافة إلى 15 مستودعا للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة.

- دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث من طراز Bayraktar TB-2 .

- خلال الليل تم إسقاط صاروخين أوكرانيين من منظومة Smerch فوق منطقة دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف
مصدر : وكالات
رقم : 991961
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