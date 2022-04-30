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السبت 30 نيسان 2022 ساعة 15:24

ايران.. استمرار تراجع الاصابات والوفيات بكورونا

ايران.. استمرار تراجع الاصابات والوفيات بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 221 ألفا و653 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 109 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 996 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 983 ألفا و 502 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 11 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 83 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 328 ألفا و 567 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 544 ألفا و 801 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 29 ألفا و 483 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 902 ألفا و 851 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 51 مليونا و 116 ألفا و 782 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهنالك 33 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 321 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 94 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).
مصدر : وكالات
رقم : 991982
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