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السبت 30 نيسان 2022 ساعة 15:38
الاقتصاد الايراني ينمو بدون النفط 5.8 بالمئة
وأضاف المركزي في بيان اليوم السبت، أن الناتج المحلي الاجمالي بحسب القيمة الاساس نما في هذا الفترة 5.7 بالمئة.
وأشار أن قطاع الخدمات في فصل الخريف سجل نموا بأكثر من 8 بالمئة، فيما انكمش قطاعي البناء 5.8 بالمئة والزراعة 2.5 بالمئة.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
991984
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