سرايا القدس: آية الله خامنئي أعطى يوم القدس مضموناً مميزاً

وعد أبو حمزة في كلمة له اليوم السبت، أن عملية "أرئيل" البطولية الليلة الماضية والتي قُتل فيها مستوطن إسرائيلي هي "هدية قدمها الشعب الفلسطيني لكل الأحرار في يوم القدس".



وأضاف أن "بوابة نهضة الشعوب الحرة الحية التي حملت شعار القدس هي المحور في المسيرات المليونية الحاشدة التي انطلقت في اليمن، وإيران، ولبنان، وسوريا، والجزائر، والعراق، وباكستان، وتونس، وسائر بقاع الأرض، هي تأكيدٌ جليٌّ على أن القدس بوتقة المجد وبوصلة الصادقين في زمن التيه والتطبيع".



وتوجَّه بالتحية إلى كل قوى محور المقاومة، والقادة الشرفاء الذين تحدثوا عن هذه المناسبة العظيمة، وفي مقدمتهم قائد الثورة في الجمهورية الإسلامية في إيران سماحة آية الله علي خامنئي.



وأوضح أبو حمزة، أن "آية الله خامنئي أعطى هذه المناسبة مضموناً مميزاً عبر استحضار مسيرة كفاح وجهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته، التي تقف اليوم على أرضية صلبة، وتقاتل الاحتلال الصهيوني في غزة، وجنين، والقدس، وكل المدن المحتلة؛ لتتغير المعادلة عبر توجه جيش العدو للدفاع بدلاً من الهجوم".



وجدَّد الناطق باسم سرايا القدس الشكر والتقدير لكل الشعوب الحرة التي انتفضت في يوم القدس العالمي، وأعلنت انحيازها الكامل للشعب الفلسطيني الذي يعاني الاحتلال.



وقال: "نشد على أيدي الشعوب الحرية جميعاً في الثبات والاستعداد التام لكل ما يقرب من حرية فلسطين ومقدساتها الإسلامية".



وشهد يوم أمس الجمعة مسيرات حاشدة في أكثر من 90 دولة حول العالم في يوم القدس العالمي، تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



والليلة الماضية، قتل مستوطن إسرائيلي، في عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "ارائيل" قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.