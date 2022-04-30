السنوار: التحية لإيران ولقائدها وشعبها على دعمها لفلسطين والقدس

وفي كلمته بمناسبة إحياء يوم القدس العالمي وذكرى معركة سيف القدس، بغزة، أضاف السنوار : هذه الأمة يتكشف معدنها الأصيل عند كل اختبار حقيقي وعن كل احتقاق بالمسجد الأقصى



وصرح السنوار : امتشاقنا "سيف القدس" للدفاع عن المسجد الأقصى فدافع الأقصى عنا.. نتيجة امتشاق "سيف القدس" أكثر يكثير مما توقعنا وما زالت النتائج مستمرة



وشكر السنوار إيران بسبب مواقفها الداعمة لفلسطين و قال : التحية لإيران لمرشدها ولرئيسها ولحرسها وشعبها على دعمها لفلسطين والقدس والأقصى



وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة السنوار:



السنوار: البركة ستحل على أي جهد يبذل من أجل القدس التي ستفضح كل المطبعين



السنوار: "سيف القدس" لن يغمد أبداً حتى التحرير والعودة



السنوار: صورة جنود الاحتلال وهم يقتحمون المصلى القبلي وانتهاكاتهم ممنوع أن تتكرر



السنوار: علينا ان نتجهز لمعركة كبيرة اذا لم يكف الاحتلال عن انتهاكه للمسجد الاقصى



السنوار: تقرير في الإعلام الصهيوني أوضح أن المستوطنين بدأوا بتأدية بعض الطقوس التلمودية في الأقصى



السنوار: المسجد الأقصى حقيقة في خطر حقيقي ويجب على الأمة كلها أن تستعد للدفاع عنه



السنوار: القدس ستفضح كل المطبعين وستخزي كل المنسقين وستكشف حقيقة كل المفرطين



السنوار: إذا أراد الإسرائيليون تحويل المعركة إلى معركة دينية فنحن لها



رئيس حركة "حماس" في غزة : على الجميع التهيؤ لمعركة كبرى من أجل الأقصى في ظلّ استمرار عملية القضم التي يقوم بها الاحتلال



السنوار: القوات الإسرائيلية بإخلاء الأقصى قبل دخول المقتحمين تقوم بتنفيذ التقسيم الزماني



السنوار: المساس بالأقصى والقدس يعني حرباً إقليمية دينية ونحن لن نبخل بشيء ولن نتردد



السنوار: الكيان العنصري الفاشي انتهك كنيسة القيامة واليهود غير الصهاينة



السنوار: إن تراخينا في وجه الاقتحامات فسيضيع منا المسجد الأقصى



يحيى السنوار: على اخواننا في الداخل المحتل ان يجهزوا بندقية او سكينة او فاسة اذا حدثت حرب دينية



السنوار: المعركة لن تنتهي بعد شهر رمضان بل ستبدأ مع محاولات الاحتلال لترسيخ التقسيم الزماني



السنوار: أعددنا في الرشقة الأولى من الصواريخ 1111 صاروخ تكريماً لذكرى الشهيد ياسر عرفات وستسمى باسمه



السنوار: ليعد كل فلسطيني بندقيته أو سكينه أو فأسه ليكون على استعداد للمعركة



السنوار: يا شعبنا في الشتات استعدوا للزحف إلى الحدود من أجل تغيير هذا الواقع المرير



السنوار: إذا كان لدى القائمة العربية الموحدة ذرة من ضمير عليهم اليوم الانسحاب من الائتلاف الحكومي



السنوار: أهلنا في الداخل المحتل بات وزنكم في الصراع أكبر من كل الأوزان



السنوار: يا شباننا في الضفة الغربية تستطيعون أن ترحّلوا المستوطنين من الضفة قبل نهاية هذا العام



السنوار: لا خطوط حمراء تمنعنا من القيام بواجبنا تجاه أسرانا



السنوار: اتخذنا قراراً بتبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين والعرب ولن يطول ذلك