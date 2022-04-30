الصحة العراقية: لم نسجل اي حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة

وبحسب الموقف الوبائي والتلقيحي، انه :"تم تسجيل 110 وفيات جديدة بكورونا و201 حالات شفاء، فيما لم تسجل اي حالة وفاة في عموم البلاد".



واشار الموقف الى "عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم 1868 شخصاً".