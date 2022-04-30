الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 نيسان 2022 ساعة 20:51

زاخاروفا: العديد من مستشاري البيت الأبيض ينوون الاستقالة

زاخاروفا: العديد من مستشاري البيت الأبيض ينوون الاستقالة
وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "تليغرام"، اليوم السبت: "الجميع يركضون، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، بدأ تدفق كبار المسؤولين من البيت الأبيض، ونسب الخبراء في الولايات المتحدة سبب ذلك للحالة المزاجية المتدنية على خلفية انعدام الثقة في الإدارة وبشكل شخصي في بايدن".

وشددت زاخاروفا على أن "الكثير من الناس (في الإدارة) سئموا على مدار العام".

وأردفت زاخاروفا: "ولذلك، في إشارة إلى وسائل الإعلام الأمريكية، أشارت زاخاروفا إلى أن كبير مستشاري بايدن للعلاقات العامة، سيدريك ريتشموند سيستقيل، وأن كبير مستشاري المناخ للرئيس الأمريكي، جينا مكارثي، ومسؤولين آخرين في الإدارة كانوا يخططون للمغادرة".

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 24 نيسان/أبريل، إن الإدارة الحالية تدمر البلاد، بعد أن وصلت إلى السلطة نتيجة انتخابات مزورة. مؤكدا أن ارتباك الرئيس جو بايدن سيقود البلاد إلى الجحيم.

وأضاف ترامب: "الحقيقة هي أن الانتخابات تم تزويرها وسرقت.. والآن يتم تدمير بلدنا.. البلد يتم تدميره، وفي طريقه إلى الجحيم. لم يكن هناك أي شيء مماثل من قبل".
مصدر : وكالات
رقم : 992023
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
30 نيسان 2022
السيد الحوثي: الصمت التام تجاه العدو هو حالة غير صحيحة بكل الاعتبارات
السيد الحوثي: الصمت التام تجاه العدو هو حالة غير صحيحة بكل الاعتبارات
30 نيسان 2022
الرئيس الايراني: شهداؤنا نبراس طريقنا
الرئيس الايراني: شهداؤنا نبراس طريقنا
30 نيسان 2022
يوم القدس العالمي.. يوم إستنهاض الأمة
يوم القدس العالمي.. يوم إستنهاض الأمة
30 نيسان 2022
العميد قاآني: من الأفضل ان يعود الصهاينة الى أوطانهم قبل فوات الأوان
العميد قاآني: من الأفضل ان يعود الصهاينة الى أوطانهم قبل فوات الأوان
29 نيسان 2022
قائد الثورة: مادام الكيان الصهيوني موجودا فكل ايام السنة هي يوم القدس
قائد الثورة: مادام الكيان الصهيوني موجودا فكل ايام السنة هي يوم القدس
29 نيسان 2022
الوفاق البحرينية: سنبقى ملتزمين بالقضية الفلسطينية
الوفاق البحرينية: سنبقى ملتزمين بالقضية الفلسطينية
29 نيسان 2022
أبعاد أهمية يوم القدس في خضم التطورات التي تشهدها فلسطين هذه الأيام
أبعاد أهمية يوم القدس في خضم التطورات التي تشهدها فلسطين هذه الأيام
29 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي
29 نيسان 2022
إيران على موعد اليوم مع مسيرات يوم القدس العالمي الكبرى
إيران على موعد اليوم مع مسيرات يوم القدس العالمي الكبرى
29 نيسان 2022
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني
28 نيسان 2022
اللواء سلامي: هشاشة الكيان الصهيوني اصبحت واضحة للعيان
اللواء سلامي: هشاشة الكيان الصهيوني اصبحت واضحة للعيان
28 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
أبعاد أهمية يوم القدس في خضم التطورات التي تشهدها فلسطين هذه الأيام
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني