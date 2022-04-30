هل اثبت يوم القدس انه رمز لوحدة الامة بوجه الاحتلال؟

ويعارض خبراء في مراكز عالمية للتوثيق كل ما يقال عن مسألة طلب الدول المطبعة الحماية من "اسرائيل"، مؤكدين ان الصحيح هو عكس ذلك تماماً.



ويوضح خبراء في السياسة الدولية ان الولايات المتحدة شعرت بهشاشة وضعف الكيان الصهيوني، فطلبت تضامناً عربياً مع هذا الضعيف.



ويؤكد باحثون سياسيون ان ما تشكل هو عبارة عن تحالف ضعفاء موضحين ان "اسرائيل" اصلاً غيرقادرة علی حماية احد.



ويشير خبراء سياسيين الی تزامن العمليات الاستشهادية التي هزت الكيان الصهيوني مع قمة النقب التي جمعت الاحتلال مع المطبعين مشددين علی ان التطبيع اثبت انه لن يمنع المقاومة ولن يحمي "اسرائيل" منها.



ويبين خبراء سياسيين ان المسارات باتت واضحة، فالامة في مكان والانظمة المطلبعة والمتأمركة في مكان اخر والذين يصنعون الواقع ويصنعون التاريخ ويصنعون المستقبل هم هؤلاء.



ويعتقد قادة في حركة الجهاد الاسلامي ان مسيرات يوم القدس العالمي جعلت الاسرائيليين يلعنون رئيسة وزرائهم السابقة غولدا مائير.



ويقول قادة في فصائل المقاومة انه عندما يری العدو الصهيوني هذا البحر الهادر من الملايين من العرب والمسلمين والذين يمثلون موجات متتالية من البشر سببتها ايران، يهتفون باسم القدس فهذا يغيض الاحتلال ويجعله يحسب الف حساب.



ويضيف قادة في الجهاد الاسلامي ان غولدا مائير عندما أحرق المسجد الاقصی قالت انني لم انم خوفاً من مجيئ العرب لنصرة الاقصی ولكنها تفاجأت بأن احداً لم يأت لنصرة الاقصی فنامت نومها العميق.



ويتابع قادة في حركة الجهاد الاسلامي انه بعد عام 2012، عندما ضربت المقاومة تل ابيب لعن الصهاينة غولدا مائير وقالوا انك وعدتينا بأن الكبار من الفلسطينيين يموتون والصغار ينسون.



وأكد ان مسيرات يوم القدس العالمي جعلت الصهاينة يجددون اللعن علی غولدا مائير، لأن رهانهم علی نسيان الشعب الفلسطيني قد خاب والمارد الفلسطيني اليوم يقف علی قدميه وخلفه من الأمة ما يكفي ان شاء الله لحماية المسجد الاقصی.



ويشير باحثون استراتيجيون الی تصريحات القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي وتصريحات امين عام حزب الله لبنان السيد حسن نصرالله موضحين ان المقاومة، أصبحت اليوم هي التي تهدد كيان الاحتلال.



ويضيف باحثون استراتيجيون ان الاحتلال يعلم جيداً مدی جدية تهديدات المقاومة ويخشی ان تؤدي اي غلطة صغيرة أو كبيرة الی ضربات مهلكة تزيل الكيان الصهيوني.