وجاءت التظاهرات بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة (نشطاء) للمطالبة بـ"حكم مدني"، وبمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو 2019، (الموافق 29 رمضان 1440 هجري).‎



وخرج آلاف المتظاهرين في مدن الخرطوم، وبحري (شمال)، وأم درمان (غرب)، ومدني (وسط)، والدمازين (جنوب شرق)، وبورتسودان (شرق)، وعطبرة (شمال)، ورددوا شعارات مناوئة لـ"الحكم العسكري".



وأغلق المتظاهرون حسب الشهود، شوارع رئيسية وفرعية في العاصمة الخرطوم، بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.



ورفعوا لافتات عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".