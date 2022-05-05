قوات الاحتلال تقتحم حي بطن الهوى في سلوان

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي المغلف بالمطاط بكثافة تجاه الشبان الذين حاولوا التصدي لاقتحامها حي بطن الهوى في بلدة سلوان، دون أن يبلغ عن أية إصابات أو اعتقالات، حتى اللحظة.