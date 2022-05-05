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الخميس 5 أيار 2022 ساعة 08:39

آية الله نوري همداني يدعو لوحدة قوى الأمة الاسلامية للقضاء على الكيان الصهيوني

آية الله نوري همداني يدعو لوحدة قوى الأمة الاسلامية للقضاء على الكيان الصهيوني
وقال آية الله نوري همداني لدى استقباله امس الاربعاء في مدينة قم نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب ، انه من الضروري الحفاظ على شموخ الاسلامية والمجتمع الاسلامي.

وفي إشارة إلى الوضع الحالي في العالم الإسلامي ، قال: إن السبيل الوحيد للحفاظ على كرامة الإسلام وعظمته هو وحدة المسلمين ، وفي الثقافة الإسلامية ، لا معنى للحدود الجغرافية ، والقرآن يذكر المسلمين كأمة واحدة. .

ولفت آية الله همداني الى ضرورة التمسك بالإسلام الإصيل وقال: إن السبيل الوحيد لتكريم الإسلام والمجتمع الإسلامي هو اتباع الإسلام الإصيل وإحياء ثقافة الجهاد ضد الاستكبار العالمي وأعداء الإسلام ، ومن هنا يجب شرح تعاليم الإسلام الحية وإعلام مسلمي العالم بالوقوف ضد تيارات الفتنة.

وأشاد بالحضور الواسع للمسلمين حول العالم في مسيرة يوم القدس وقال: لا يكفي أن يتواجد الناس في يوم القدس ، لكن لا بد من توحيد وتعبئة القوى للقضاء على الكيان الصهيوني إلى الأبد وإعادة فلسطين إلى احضان الإسلام.

وقال: نحن اليوم نشهد الكثير من المشاكل في فلسطين ولبنان والبحرين وسوريا والعديد من الدول الإسلامية ، ولم يعد الحديث وحده كافيا فاليوم هو يوم العمل.
رقم : 992523
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