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الخميس 5 أيار 2022 ساعة 08:49

مع اقتحام المستوطنين.. الاحتلال يمنع الأذان في الحرم الإبراهيمي

مع اقتحام المستوطنين.. الاحتلال يمنع الأذان في الحرم الإبراهيمي
وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي لـــ"وفا"، ان قوات الاحتلال منعت رفع اذان العشاء، ووفرت الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام ساحات الحرم ونصب منصات للرقص وتوزيع مكبرات للصوت في معظم أجزاءه، وإقامة حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة الحرم الشريف وساحاته الخارجية، في مظهر استفزازي يخالف كافة الشرائع والأديان.

كما قاموا بإضاءة ما يسمى "بالشمعدان" على سطح الحرم، وإضاءة جدران الحرم بالعلم الإسرائيلي، احتفالا بما يسمى "عيد الاستقلال".

وكانت قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين قامت بوقت سابق من هذا اليوم برفع العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا لهذا الاحتفال.
مصدر : وكالات
رقم : 992534
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