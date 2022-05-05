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الخميس 5 أيار 2022 ساعة 08:58

القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد

القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد
وذكرت الخلية في بيان، أنه “لتعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب في جميع مناطق العاصمة بغداد، تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة العناصر الارهابية وتجار ومروجي المواد المخدرة، من خلال تنفيذها للخطة المرسومة لتوفير الأجواء الآمنة خلال ايام عيد الفطر المبارك بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد”.

وأضافت، أنه “تمكنت قواتنا الأمنية في مديرية شؤون السيطرات وبالاشتراك مع قوة من اللواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر ة من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 ارهاب، جاء ذلك خلال التفتيش الدقيق للاشخاص والعجلات وتفعيل حاسبات المطلوبين ضمن سيطرتي (الصقور، النصر والسلام) في جانب الكرخ، وفي سياق متصل تمكنت قوة من اللواء (24) فرقة المشاة السادسة من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب خلال رصد تواجده وتحركاته في احد أحياء قضاء ابي غريب غربي بغداد”.

وتابعت أنه “تمكنت قوة من اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة مخدرات/الرصافة وبدلالة متهم ملقى القبض عليه سابقاً ووفق مذكرة قبض قضائية، من مداهمة دار احد مروجي المواد المخدرة في منطقة الشعب حي التجار، وتبين هروب الشخص المطلوب إلى جهة مجهولة”.

وذكرت أنه “عند إجراء عملية تفتيش للدار تم العثور على (750) غراما من مادة الكرستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وأربعة موازين إلكترونية مع أسلحة غير مرخصة، بندقية ومسدسين اثنين”، مشيرة إلى أنه “تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم”.
مصدر : وكالات
رقم : 992540
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