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الخميس 5 أيار 2022 ساعة 10:38

هذا مادار في لقاء بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الهندي

هذا مادار في لقاء بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الهندي
وقال الزعيمان،مساء الأربعاء، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع أعقبه عشاء عمل في قصر الإليزيه، إنّ "فرنسا والهند أعربتا عن قلقهما العميق إزاء الأزمة الإنسانية والنزاع الدائر في أوكرانيا".

وأضاف البيان أنّ "البلدين أدانا بشكل لا لبس فيه مقتل مدنيين في أوكرانيا، ودعوَا إلى وقف فوري للأعمال العدائية لكي يجتمع الطرفان لتشجيع الحوار والدبلوماسية وإنهاء معاناة السكان على الفور".

والهند التي تسعى لإيجاد توازن صعب بين الغرب وروسيا التي توفّر لها جزءاً كبيراً من احتياجاتها من السلاح والطاقة، تمتنع عن إدانة الغزو الروسي بشكل علني، لكنّها تدعو إلى الحوار لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت قبل لقاء ماكرون ومودي أنّ للحرب في أوكرانيا "تداعيات تتجاوز بكثير الاتحاد الأوروبي" وتشمل خصوصاً آسيا.

وأضافت أنّ باريس تريد "مساعدة الهنود على تنويع إمداداتهم".

وفي بيانهما المشترك قال البلدان إنّهما "عازمان على الاستجابة بطريقة منسّقة ومتعدّدة الأطراف لخطر تفاقم الأزمة الغذائية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا"، أحد المنتجين الرئيسيين للقمح في العالم.

وهذه ثالث زيارة لمودي إلى فرنسا منذ 2017، في حين لم يجر ماكرون منذ انتخابه سوى زيارة واحدة إلى الهند وذلك في مارس/آذار 2018.

وخلال الزيارة دعا مودي الرئيس الفرنسي لزيارة الهند من أجل "تعميق" التعاون القائم بين البلدين في مجالات شتّى، بدءاً بتقنيات الدفاع ووصولاً إلى التحوّل الطاقوي.
مصدر : وكالات
رقم : 992577
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