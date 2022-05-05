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الخميس 5 أيار 2022 ساعة 15:18

روسيا تطرد 7دبلوماسيين دنماركيين رداً على خطوة مماثلة من كوبنهاغن

روسيا تطرد 7دبلوماسيين دنماركيين رداً على خطوة مماثلة من كوبنهاغن
وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها استدعت اليوم الخميس السفير الدنماركي لدى موسكو كارستن سيندرغورد وأعربت له عن احتجاجها الشديد على إعلان بلاده في الخامس من أبريل الماضي 15 موظفا في سفارة روسيا وممثليتها التجارية في كوبنهاغن شخصيات غير مرغوب فيها، ناهيك عن تقديم السلطات الدنماركية دعما عسكريا إلى كييف خلال العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

ولفت الجانب الروسي، وفقا للبيان، إلى أن "السياسات المعادية لروسيا على نحو صارخ التي تنتهجها المملكة الدنماركية تلحق ضررا جسيما بالعلاقات الثنائية".

وتابع البيان أن الخارجية الروسية أعلنت للسفير أنها بإجراء جوابي تعلن سبعة موظفين في سفارة الدنمارك في موسكو شخصيات غير مرغوب فيها، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال فترة أقصاها أسبوعان.

كما قررت روسيا عدم منح تأشيرة لدبلوماسي من أفراد بعثة الدنمارك لديها.

وشددت الوزارة على أن الجانب الروسي "يحتفظ بحقه في تبني خطوات رد إضافية على تصرفات كوبنهاغن غير الودية"، متعهدة بإطلاع السلطات الدنماركية على هذه الإجراءات لاحقا.
مصدر : وكالات
رقم : 992613
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