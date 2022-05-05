الصفحة الرئيسية
0
الخميس 5 أيار 2022 ساعة 15:38

ايران تعتزم اعدام جاسوس صهيوني منحته السويد جنسيتها بعد الاعتقال

ايران تعتزم اعدام جاسوس صهيوني منحته السويد جنسيتها بعد الاعتقال
وقد تسببت المعلومات التي زود هذا الجاسوس جهاز الموساد الصهيوني بها باغتيال عامين نوويين اثنين في البلاد.

وكان هذا الجاسوس قد حصل على رخصة اقامة مؤقتة في السويد وارتبط مع الموساد الصهيوني هناك وبعد اعتقاله في ايران قامت الحكومة السويدية بمنحه الاقامة الدائمه بناء على طلب الكيان الصهيوني وبعد محاكمته وصدور حكم الاعدام بحقه منحته ايضا الجنسية السويدية لممارسة الضغط على ايران.

ويعتقد بعض المحللين بحسب وكالة أنباء فارس، ان سيناريو اعتقال المواطن الايراني حميد نوري في السويد واجراء مسرحية المحاكمة بحقه كان يهدف للضغط على ايران لاطلاق الجاسوس جلالي.
مصدر : وكالات
رقم : 992617
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين
انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين
أسود المقاومة الفلسطينية المنفردة تضرب "تل أبيب"
أسود المقاومة الفلسطينية المنفردة تضرب "تل أبيب"
6 أيار 2022
المعايير المزدوجة الغربية بشأن حرب أوكرانيا
المعايير المزدوجة الغربية بشأن حرب أوكرانيا
6 أيار 2022
بينيت الذي لا يتقن لعبة السير فوق الحبل
بينيت الذي لا يتقن لعبة السير فوق الحبل
5 أيار 2022
ايران تدعو الامم المتحدة للعمل على تبيين التاثيرات السلبية للحظر على الدول وشعوبها
ايران تدعو الامم المتحدة للعمل على تبيين التاثيرات السلبية للحظر على الدول وشعوبها
5 أيار 2022
فشل تيار التسوية في مواجهة محور المقاومة
فشل تيار التسوية في مواجهة محور المقاومة
5 أيار 2022
محاولة إنهاء دور وكالة "الأونروا"... انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة
محاولة إنهاء دور وكالة "الأونروا"... انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة
5 أيار 2022
رعب إسرائيليّ من المقاضاة بمحكمة لاهاي.. أسبابه وتبعاته؟
رعب إسرائيليّ من المقاضاة بمحكمة لاهاي.. أسبابه وتبعاته؟
5 أيار 2022
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
30 نيسان 2022
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
30 نيسان 2022
السيد الحوثي: الصمت التام تجاه العدو هو حالة غير صحيحة بكل الاعتبارات
السيد الحوثي: الصمت التام تجاه العدو هو حالة غير صحيحة بكل الاعتبارات
30 نيسان 2022
الرئيس الايراني: شهداؤنا نبراس طريقنا
الرئيس الايراني: شهداؤنا نبراس طريقنا
30 نيسان 2022
يوم القدس العالمي.. يوم إستنهاض الأمة
يوم القدس العالمي.. يوم إستنهاض الأمة
30 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المعايير المزدوجة الغربية بشأن حرب أوكرانيا
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
أبعاد أهمية يوم القدس في خضم التطورات التي تشهدها فلسطين هذه الأيام