الرئيس الشيشاني:إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا

وقال قديروف: "يتم إرسال الآلاف من الجنود ذوي النوايا الحسنة لمحاربة النازيين، سيكون هناك بالفعل الملايين منهم حاضرين".



وتابع: "لقد شاركوا هم أنفسهم في معارك ضارية مع عدو أكثر خطورة مئات المرات".



هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.



وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.