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الخميس 5 أيار 2022 ساعة 19:26

"حمادة" يشيد ببسالة المرابطين في الاقصى

"حمادة" يشيد ببسالة المرابطين في الاقصى
وأشاد "حمادة"، في تصريحات صحفية، ببسالة المرابطين الذين أفشلوا اقتحام المستوطنين ورفع أعلامهم داخل المسجد الأقصى صباح اليوم.

وشدد أنّ الشعب الفلسطيني يثق في قدرة المرابطين على الحيلولة دون تمرير مخطط التقسيم الزماني والمكاني، ليبقى المسجد الأقصى إسلاميًّا خالصًا.

وأهاب بأبناء الشعب الفلسطيني بمواصلة شد الرحال والرباط في المسجد، وتفويت الفرصة على قطعان المستوطنين لتنفيذ مخططاتهم.

وأكد أنّ تصاعد الأحداث في الأقصى نذير شؤم على المحتل، وقال: "على الاحتلال أن يفهم رسالة المقاومة جيدًا، وعليه أن يتحمل تداعيات اقتحاماته واعتداءاته".

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، على المرابطين المحتشدين في باحات المسجد الأقصى، تزامنًا مع اقتحام المستوطنين للمسجد على مجموعات.

وأخلت قوات الاحتلال بالقوة المرابطين من الساحات المقابلة للمصلى القبلي، ودفعتهم نحو صحن قبة الصخرة.

وتواجد مئات الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى قبيل اقتحام المستوطنين لباحاته صباح اليوم، في حين أغلقت قوات الاحتلال بوابات المسجد بالكامل، وحاصرت المرابطين المتواجدين داخل المصلى القبلي.

ووسط صيحات التكبير والتهليل من المرابطين، تمكنت مجموعات من المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى، وعملت على تغيير مسار الاقتحام وتسريعه.
مصدر : وكالات
رقم : 992643
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