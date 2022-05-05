الصفحة الرئيسية
0
الخميس 5 أيار 2022 ساعة 19:54

محكمة إسرائيلية تصدّق على طرد سكان 8 قرى بالخليل

محكمة إسرائيلية تصدّق على طرد سكان 8 قرى بالخليل
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المحكمة ردت بذلك التماسات قدمها سكان تلك القرى، وقبلت موقف جيش الاحتلال؛ أن تلك المناطق هي مناطق تدريب رقم 918، وأعلن عنها كمناطق عسكرية مغلقة عام 1981.

وقالت: إن المحكمة أعطت بذلك الضوء الأخضر لتهجير سكان القرى الثمانية وإلى الأبد لمصلحة التدريبات العسكرية للجيش في المنطقة.

وأوضحت أن قضاة المحكمة رفضوا التماسات سكان تلك القرى بأنهم سكنوا تلك المنطقة قبل عام 1981، وأنه فرض عليهم دفع غرامة لدولة الاحتلال بدل نفقات قضائية بقيمة 20 ألف شيقل لكل منهم.

وادعى رئيس الجلسة القاضي دافيد مينس أن المنطقة لم تكن بها مساكن دائمة غداة الإعلان عنها كمنطقة تدريبات، واستدل بعدم وجود مبانٍ دائمة بصورٍ جوية التقطت قبل عام 1980 لتلك المنطقة.

في حين جاء على لسان الملتمسين سكان تلك القرى بأنهم يعيشون في تلك المنطقة قبل الاحتلال عام 1967، وأن ما يجرى هو تطهير عرقي لوجودهم في المنطقة لمصلحة مستوطنة "سوسيا" القريبة.

وسمح الجيش لسكان تلك القرى بدخول أراضيهم خلال شهر من كل عام بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وعقبت "جمعية حماية المواطن" في الكيان على القرار واصفة إياه بالخطير جدًّا في تداعياته، ويهيئ الأرضية لطرد نحو ألف فلسطيني مع أولادهم من منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل بعد 22 عامًا من المعارك القضائية على الأرض.

أما رئيس مجلس قرى مسافر يطا نضال يونس، فقد عقب على القرار قائلاً: إنه "قرار أيديولوجي لا يمتّ للعدل بصلة، وأنه قرار خطير جداً خرج من الغرف المظلمة".

وأضاف: "الشعور صعب جدًّا، ومنذ البداية لم تكن آمال كبيرة بالمحاكم الإسرائيلية".
مصدر : وكالات
رقم : 992645
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بينيت الذي لا يتقن لعبة السير فوق الحبل
بينيت الذي لا يتقن لعبة السير فوق الحبل
ايران تدعو الامم المتحدة للعمل على تبيين التاثيرات السلبية للحظر على الدول وشعوبها
ايران تدعو الامم المتحدة للعمل على تبيين التاثيرات السلبية للحظر على الدول وشعوبها
5 أيار 2022
فشل تيار التسوية في مواجهة محور المقاومة
فشل تيار التسوية في مواجهة محور المقاومة
5 أيار 2022
محاولة إنهاء دور وكالة "الأونروا"... انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة
محاولة إنهاء دور وكالة "الأونروا"... انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة
5 أيار 2022
رعب إسرائيليّ من المقاضاة بمحكمة لاهاي.. أسبابه وتبعاته؟
رعب إسرائيليّ من المقاضاة بمحكمة لاهاي.. أسبابه وتبعاته؟
5 أيار 2022
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
30 نيسان 2022
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
30 نيسان 2022
السيد الحوثي: الصمت التام تجاه العدو هو حالة غير صحيحة بكل الاعتبارات
السيد الحوثي: الصمت التام تجاه العدو هو حالة غير صحيحة بكل الاعتبارات
30 نيسان 2022
الرئيس الايراني: شهداؤنا نبراس طريقنا
الرئيس الايراني: شهداؤنا نبراس طريقنا
30 نيسان 2022
يوم القدس العالمي.. يوم إستنهاض الأمة
يوم القدس العالمي.. يوم إستنهاض الأمة
30 نيسان 2022
العميد قاآني: من الأفضل ان يعود الصهاينة الى أوطانهم قبل فوات الأوان
العميد قاآني: من الأفضل ان يعود الصهاينة الى أوطانهم قبل فوات الأوان
29 نيسان 2022
قائد الثورة: مادام الكيان الصهيوني موجودا فكل ايام السنة هي يوم القدس
قائد الثورة: مادام الكيان الصهيوني موجودا فكل ايام السنة هي يوم القدس
29 نيسان 2022
الوفاق البحرينية: سنبقى ملتزمين بالقضية الفلسطينية
الوفاق البحرينية: سنبقى ملتزمين بالقضية الفلسطينية
29 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشعب البحريني يلبي نداء الشيخ قاسم بخروجه المشرف بيوم القدس
الهدنة الإنسانية تترنح.. "انصار الله" يحذرون من نفاد صبرهم
أبعاد أهمية يوم القدس في خضم التطورات التي تشهدها فلسطين هذه الأيام
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني