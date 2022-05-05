آخر مستجدات الاتفاق النووي الايراني

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس "إن الولايات المتحدة 'مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات' فيما يخص إيران، 'سواء باتفاق نووي أو بدون,مشيراً إلى أن العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير".



من جانبها سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، استبعدت حدوث أي تقدم ملموس في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن'الاتفاق النووي مع إيران 'قد لا يرى النور إطلاقا'.



في سيتق متصل صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية اثنين وستين صوتاً مقابل معارضة ثلاثة وثلاثين لصالح اقتراح يسعى لمنع إدارة الرئيس جو بايدن من رفع حرس الثورة الإسلامية من قائمة المنظمات الإرهابية كما صوتوا بأغلبية ستة وثمانين صوتاً مقابل معارضة اثني عشر، على اقتراح يرى أن فرض حظر على إيران ضروري للحدّ من التعاون بين بكين وطهران.



وفي طهرات أكدت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب زهرة الهيان إنه إذا لم تستمر محادثات إحياء الاتفاق النووي بما يتماشى مع مصالح طهران، فلن تكون ضرورية مشددة على ضرورة رفع جميع الحظر المفروض ضد إيران، والحصول على ضمان موثوق به من الولايات المتحدة حتى لا تواجه إيران انسحابًا آخر من الاتفاقية وعودة الحظر مرة أخرى'.



هذا وكانت مصادر مطلعة قد كشفت بأن عرقلة الولايات المحتدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف.. أولها إن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران.



المصادر كشفت أيضاً أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالإنتقام لجريمة إغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين من دون أن تسميهم بأن طهران ليست على عجلة من أمرها لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية من أجل تخفيف الحظر على اقتصاد إيران وذلك بعد أن ارتفعت أسعار النفط بسبب الازمة الأوكرانية.



وقالت رويترز إن ارتفاع أسعار النفط أكسب الاقتصاد الإيراني زيادة العائدات، ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني بارز طلب عدم الكشف عن هويته "برنامجنا النووي يتقدم كما هو مخطط له والوقت في صالحنا".



وتابع "إذا فشلت المحادثات لن تكون هذه نهاية العالم"، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني لا يعتمد بقوة الآن على إحياء الاتفاق مما يعطي ورقة ضغط قوية للمفاوضين عند استئناف المفاوضات.