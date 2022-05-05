وزارة الصحة الإيرانية تدشن 1100 مشروع حتى نهاية العام

وقال حيدري في تصريح للصحفيين اليوم الخميس: إن عدد مشاريع القطاع الصحي غير المكتملة يبلغ 1100 مشروع وسيتم تدشينها حتى نهاية العام (الإيراني) الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس 2023).



وأضاف أنه: وفي ضوء تأكيدات سماحة قائد الثورة الإسلامية بإرساء وتعزيز العدالة في القطاع الصحي والإيعازات الصادرة من وزير الصحة، سيتم تدشين جميع المشاريع غير المكتملة حتى نهاية العام.



وقال حيدري: هنالك في الوقت الحاضر 50 ألفا من المراكز الصحية الشاملة والبيوت الصحية التي تقدم الخدمات للمواطنين حيث أثبتت هذه المراكز تأثيرها في فترة تفشي كورونا.