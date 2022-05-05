الانتخابات النيابية اللبنانية..لمن ستكون الغلبة؟

عشية بدأ عمليات الاقتراع في دول الاغتراب وعلى بعد ايام من انتخابات الخامس عشر من ايار النيابية يتضح اكثر حجم الانقسام والتخبط بين قوى الرابع عشر من اذار وما يسمى بقوى التغيير .



ففي حين تعددت اعداد اللوائح لهذه القوى ضمن الدائرة الواحدة مع غياب برامجها الاصلاحية وتركيزها على سلاح المقاومة، يواجه حزب الله وحلفاؤه الاستحقاق الانتخابي ببرنامج واضح يضع بناء الدولة وتحصينها وحماية سيادتها عنوانا رئيسا للمنافسة، في ظل حملات التحريض والتشويه التي تعتمدها اللوائح المدعمومة من السفارتين الامريكية والسعودية وضخ اموال طائلة لهذه الغاية ..



الاوساط المتابعة اعتبرت ان برامج شد العصب الانتخابي للقوى المناهضة للمقاومة تنطلق من افلاس حقيقي لمشاريعها وهي لا تتعدى الدعاية الاعلامية وذر الرماد في عيون الر اي العام .



يشار الى ان اللبنانين سيخوضون الانتخابات وفقا للقانون النسبي للمرة الثانية في خمس عشرة دائرة كبرى وصغرى يتنافس فيها سبعمئة وثمانية عشر مرشحا موزعين على مئة وثلاتة لوائح لملئ مئة وثمانية وعشرين مقعدا في البرلمان اللبناني تبعا للتوزيع الطائفي .



وفي هذا الصدد أعلنت هيئة الاشراف على الانتخابات اللبنانية، أن المادة 78 من قانون الإنتخاب رقم 442017 المتعلقة بفترة الصمت الإنتخابي نصّت على ما يلي: إبتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات ولغاية إقفال صناديق الإقتراع يحظر على جميع وسائل الإعلام بثّ إيّ إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الإنتخابية.



وذكرت في بيان، أن هيئة الإشراف على الإنتخابات، تحدد فترة الصمت الإنتخابي الواجب التقيد بها خلال مختلف مراحل الإنتخابات التي ستجري خلال شهر أيار 2022 وفقاً لما يلي: للإنتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 652022 ، تبدأ من اعتبارا من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخابات أي من منتصف ليل الأربعاء في 452022، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع، مشيرة إلى أن للإنتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 852022 تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب أي من منتصف ليل الجمعة الواقع في 652022، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع.



وأوضحت هيئة الإشراف، أن للإنتخابات التي ستجري بتاريخ 1252022 للموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب ، أي من منتصف ليل الثلاثاء في 1052022 ولغاية إقفال صناديق الإقتراع، مضيفة أن للإنتخابات العامّة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية بتاريخ 1552022 تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب أي منتصف ليل الجمعة الواقع في 1352022 ولغاية إقفال صناديق الإقتراع.



و في السياق دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمشاركة بكثافة في الانتخابات، والتعبير عبر التصويت في صناديق الاقتراع.



وقال: فليعبّر كل شخص عن رأيه في الانتخابات وهذا الأمر يعني كل اللبنانيين ولنعطِ الشباب مجالاً"، متمنياً أنّ تعكس الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التطلعات الشبابية.



وأشار ميقاتي إلى أنّه اتخذ قراره بالعزوف عن الترشح، بعد بضعة أيام على صدور نتائج انتخابات عام 2018، لأنه شعر بأنه حان الوقت لإفساح المجال أمام الشباب.