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الجمعة 6 أيار 2022 ساعة 11:49

أردنيون يلبون نداء ‘‘الفجر العظيم‘‘ نصرة للأقصى ودعماً للمقاومة

أردنيون يلبون نداء ‘‘الفجر العظيم‘‘ نصرة للأقصى ودعماً للمقاومة
ودعت الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية الأردنية ولجان القدس في الجامعات الأردنية، إلى المشاركة في حملة الفجر العظيم بمسجد الجامعة الأردنية، ومساجد أخرى في محافظات الكرك والطفيلة والزرقاء والمفرق وجرش.

وحملت الدعوة شعار "احشد، انصر، قاوم"، ودعوة لمشاركة حاشدة من العائلات.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بضرورة الوقوف مع المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وعدم خذلانهم عبر مشاريع التطبيع مع المحتل الذي اغتصب الأرض، وعاث فيها فسادا وإفسادا، مشيدين بالمقاومة الفلسطينية التي تقف بالمرصاد لكل محاولات الاعتداء المسجد الأقصى.

وطالبوا الحكومة الأردنية بالوقوف على مسؤولياتها تجاه المقدسات والفلسطينيين، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي في عمّان، مؤكدين أن هذه الإجراءات أقل ما يمكن فعله لمواجهة انتهاكات المحتل.
مصدر : وكالات
رقم : 992723
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