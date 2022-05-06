عملية ‘‘ إلعاد‘‘ البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال باستهداف الأقصى

ويقول محللون سياسيون بأنه من خلال هذه العملية البطولية فقد تبينت نجاهة رهان المقاومة على جهود القدس زالضفة في مواجهة مخطط الاحتلال الصهيوني الذي يهدف إلى تقسيم المسجد زمانيا وماكنيا، وهو ماظهر بوضوح في تبني حركة المقاومة الاسلامية "حماس" للعملية،وأكدت حماس أنَّ العملية نتيجة ورد فعل على تصعيد الاحتلال جرائمه وإرهابه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وسماحه وحمايته للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في استفزاز مباشر لمشاعر شعبنا وأمَّتنا العربية والإسلامية.



وحملت حماس قادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار تصعيد جرائمه ضدّ شعبنا، والمسجد الأقصى والمرابطين فيه، والمصلين المسيحيين في عموم مدينة القدس.



وأضافت أنَّ شعبنا الفلسطيني سيبقى يدافع عن نفسه وحقوقه الوطنية المشروعة حتى زوال الاحتلال، وتحقيق تطلعاته في التحرير والعودة وتقرير المصير.



ومن جانبه بارك عضو قيادة إقليم الخارج في حركة "حماس" هشام قاسم، العملية البطولية، وعدها "رسالة واضحة للاحتلال وحكومته المتطرفة المجرمة بحقّ شعبنا الفلسطيني".



وأكد "قاسم" أن "الشعب الفلسطيني لن يعدم الوسيلة في الرد على الجرائم الصهيونية وتدنيس المقدسات والاعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى".



وتابع: "نؤكد أن الإرهاب الصهيوني المتواصل في الأراضي الفلسطينية لن يضعف عزيمة شعبنا، بل سيزيده قوة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وتصعيد المقاومة الشعبية والفعل المقاوم، ضد هذا المحتل الغاشم، في كل شبر من أرضنا المحتلة، حتى تحريرها وزوال الاحتلال".



وناشد القيادي في حماس "أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة الغربية والقدس، الالتحام مع الاحتلال في جميع خطوط التماس، وتوحيد البوصلة باتجاه مواجهة العدو، لردعه عن تهويد القدس".



ودعا قاسم الشعوب العربية والإسلامية وأبناء الشتات الفلسطيني للخروج غداً الجمعة، في مسيرات غضب؛ دعما للشعب الفلسطيني والمرابطين في المسجد الأقصى.



ومن جهتها قالت "حركة المجاهدين الفلسطينية": إن "عملية إلعاد البطولية في تل الربيع المحتلة، جزء بسيط من الرد الطبيعي على الاستهداف الصهيوني للقدس والأقصى".



وأضافت الحركة في بيان، أن "الشعب الفلسطيني المقاوم، مصمم على حماية قدسية المسجد الأقصى بالدم".



وتابعت: "نحن أمام انتفاضة ثورية حقيقية، يسطرها شعبنا بالدم والنار، نصرة للمسجد الأقصى والقدس".



ورأت الحركة أن "عملية اليوم تؤكد رسالة التكامل بين الجبهات والساحات؛ لصد العدوان عن القدس والمقدسات وشعبنا".



بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن "عملية تل أبيب الفدائية تعبير مكثف عن رد شعبنا ومقاوميه على الاعتداءات، واقتحامات الأقصى، ومحاولات تهويد القدس".



وبيّنت أن "العمليات المتتالية وتعاظم العمل المقاوم، تؤكد أن شعبنا مؤمن بخط المقاومة، ونبذ أوهام التعايش وحل الدولتين، وإسطوانة السلام المشروخة".



وبارك عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد حميد، العملية "البطولية" في منطقة "إلعاد"، مؤكدا أنها جاءت انتصاراً للمسجد الأقصى.



وأوضح حميد، في تصريح مقتضب، أن "تدنيس جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى، تجاوز لكل الخطوط الحمراء"، مضيفا: "شعبنا سيواصل رده على هذا العدوان".



بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح الانتفاضة" عبدالمجيد شديد: إن "العملية جاءت لتؤكد خيار شعبنا في المقاومة والكفاح المسلح، رداً على اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى صباح اليوم".



وأضاف أن "العملية البطولية تأتي لتؤكد بأن المسجد الأقصى والقدس خط أحمر، وسندافع عنها بكل الوسائل المتاحة".



وأوضح شديد أن "الشباب الثائر يبتكر كل يوم، أعمالًا بطولية جديدة، ليؤكد أن هذا الاحتلال لن يهنأ على هذه الأرض".



وقالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن عملية "إلعاد" هي الرد الفوري الفعال على استمرار عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى.



وعدت "الأحرار" العملية "بطولة جديدة يُسطرها أبناء شعبنا الذين فاجأوا الاحتلال وطعنوه في قلب كيانه الهش، لترسخ قواعد جديدة في الاشتباك والمواجهة والمقاومة وإدخال الرعب والفزع في جموع المستوطنين".



وتابعت أن "هذه العملية هي رسالة ردع للاحتلال بأن شعبنا لن يستكين ولن يقبل باستمرار الإجرام الصهيوني في ساحات الأقصى من تدنيس وعربدة واعتداء على المرابطين فيه".



وأعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة ثلاثة آخرين، في عملية نفذها شابان فلسطينيان، مساء الخميس، في مستوطنة "إلعاد" شرق "تل أبيب".



وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن "فلسطينيين نفذا عملية طعن وإطلاق نار في منطقة (إلعاد)"، وأن "هناك حالات ميؤوسًا منها".



















